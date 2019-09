Atropela mortalmente homem em Torres Vedras e coloca-se em fuga

Um homem com cerca de 60 anos morreu este domingo atropelado, enquanto caminhava numa estrada na localidade de Bessecarias, na freguesia de São Pedro da Cadeira, Torres Vedras. O condutor fugiu do local.O atropelamento ocorreu durante a madrugada, mas o corpo da vítima só foi encontrado durante a manhã.Os bombeiros de Torres Vedras foram chamados ao local, e ainda tentaram manobras de reanimação.O óbito viria, no entanto, a ser confirmado no local.A GNR avançou aoque foi aberto um inquérito por homicídio.