Atropela multidão por vingança à frente do filho menor

Alcoolizado, com uma taxa de 2,02 g/l, José Pinto, de 42 anos, ficou revoltado por ter sido convidado a deixar um convívio no clube motard de Rebordosa, em Paredes, na tarde do passado dia 23 de fevereiro, após ter causado distúrbios. Disposto a vingar-se, pegou no filho de 11 anos pela mão e entraram ambos no Audi A6.O homem conduziu depois em excesso de velocidade e em zinguezague em direção a quem estava junto ao edifício. Atropelou ... < br />