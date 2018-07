Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropela polícia e foge em Leiria

Condutor acusado de dois crimes de homicídio tentado.

Por José Durão | 11:52

Dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada e um crime de resistência e coação sobre funcionários são os factos imputados, na acusação do Ministério Público, ao homem que, a 20 de março, na Gândara dos Olivais, em Leiria, atropelou um agente da PSP e tentou ainda atingir outro.



Os factos remontam a 20 de março, pelas 22h30, quando o homem, interpelado por elementos da Brigada de Investigação Criminal da PSP de Leiria, abriu a porta do carro onde se encontrava e fez marcha-atrás na direção de um agente principal, de 47 anos, derrubando-o e arrastando-o pelo chão durante cerca de cinco metros. Os agentes efetuaram disparos para o ar para dissuadir o arguido da fuga, mas sem sucesso.



A agressão deixou o agente com um traumatismo craniano na zona anterior da cabeça, várias escoriações na zona das costas, pernas e braços, ferida contusa do couro cabeludo e ferida abrasiva no torso. Na altura, foi assistido no Centro Hospitalar de Leiria.



Um outro agente no local só não foi também atingido pela viatura em marcha porque conseguiu desviar-se da trajetória. O arguido, em desobediência às ordens da autoridade, pôs-se em fuga e abandonou o local.



A Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência e, no dia seguinte, deteve o homem residente em Leiria. Interrogado a 21 de março, aguarda julgamento em prisão preventiva desde então. Na investigação, o Ministério Público de Leiria conta com o apoio da PJ.



PORMENORES

Tráfico de droga

Na noite das tentativas de homicídio, a 20 de março, o CM sabe que a razão que levou os agentes da PSP a interpelar o homem, no interior do seu carro, se prendiam com uma ação no âmbito de uma operação de combate ao narcotráfico, que rapidamente se descontrolou.



Armazém abandonado

Os confrontos, que resultaram nas tentativas de homicídio, decorreram em frente a um pavilhão abandonado na Gândara dos Olivais. Naquela noite, um dispositivo da PSP tomou conta do local madrugada dentro, enquanto se desenvolviam diligências que culminariam na detenção do arguido, no dia seguinte.