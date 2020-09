Seis anos depois de atropelar mortalmente um colega de trabalho que manteve um caso amoroso com a então mulher, em Pereirões, Cantanhede, um motorista de veículos pesados tem julgamento marcado para novembro no Tribunal de Coimbra. O arguido, que está em liberdade, é acusado de utilizar como arma o camião com que trabalhava numa empresa de laticínios da Tocha, para matar o rival.