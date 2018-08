Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropelada no passeio ajudada por 20 pessoas

Lojistas e outros populares uniram esforços e levantaram o automóvel que prendia a vítima.

08:30

Um carro conduzido por um jovem, de 24 anos, galgou o passeio da rua Sá da Bandeira, na Baixa do Porto, esta quarta-feira de manhã, e atropelou uma mulher, de 34, que olhava para a montra de uma loja de decorações.



A vítima ficou presa entre a viatura e a fachada de um edifício. Populares e comerciantes uniram esforços, num conjunto de cerca de 20 pessoas, e conseguiram levantar o automóvel, movendo-o mais de um metro.



A assistência médica chegou pouco tempo depois, pelas 09h40. A vítima foi assistida por INEM e Bombeiros Sapadores do Porto e transportada para o Hospital de Santo António, em estado grave.



O jovem condutor, acompanhado da mãe, não conseguiu explicar à PSP o despiste. "Ele vinha com alguma velocidade e descontrolou-se, esta curva é muito perigosa. A mulher ainda foi projetada uns metros. O rapaz estava aflito, a chorar, não sabia como tudo tinha acontecido", referiu ao CM Filipa Cortez, lojista.



O sinistro ocorreu numa das ruas mais movimentadas da cidade. "Tinha ido fazer uma entrega quando ouvi os gritos. Quando olho, já só vejo a mulher apertada pelo carro. Agarrámos todos na viatura e conseguimos desviá-la. Éramos uns 20. É preciso sangue frio nestas alturas", descreveu José Ribeiro, comerciante e ex-bombeiro.



Um meco de proteção e um tubo de canalização ficaram destruídos e o veículo foi removido mais de duas horas depois. O teste de álcool ao condutor do carro deu negativo.