Atropelado em passadeira morre no hospital

Fernando Teixeira foi transportado de Felgueiras para o Hospital de São João, no Porto, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Fernando Teixeira, de 68 anos, acabou por não resistir aos graves ferimentos que sofreu após ter sido atropelado na passadeira por um carro em Pedra Maria, Varziela, Felgueiras.



Morreu no Hospital de São João, no Porto, para onde foi transportado pelos bombeiros.



O funeral realiza-se esta quinta-feira, pelas 10h30, na freguesia da Varziela, onde morava.



O acidente ocorreu ao final da noite de segunda-feira. O condutor terá dito às autoridades que não se apercebeu da presença do peão, já que naquele instante se deparou com um trovão e ficou encandeado pela luz. A GNR investiga.