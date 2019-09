Atropelado no IC27 após festa medieval em Castro Marim

Um homem de 64 anos ficou ferido, este domingo de madrugada, depois de ter sido colhido violentamente por um automóvel, no IC27, em Castro Marim, quando caminhava em direção a casa. O condutor do veículo que o atropelou ficou em choque e teve mesmo de ser assistido, no local, por psicólogos do INEM.Segundo oapurou, José Manuel Nunes Martins, tinha acabado de sair da vila de Castro Marim, pelas 02h00, onde passou a noite a divertir-se no evento Dias Medievais, e decidiu fazer o trajeto, de cerca de sete quilómetros até à Junqueira, onde reside, a andar pela berma do IC27. Quando tinha completado pouco mais de dois quilómetros, já perto do acesso à A22, foi atropelado violentamente por um automóvel, que seguia em direção a Espanha.A vítima foi assistida no local por uma equipa do INEM, que a conseguiu estabilizar e transportou para o Hospital de Faro. Segundo garantiu aoJúlio Martins Costa, sobrinho da vítima, o tio "sofreu uma fratura de uma vértebra e ferimentos na cabeça". Apesar da violência do acidente, José Martins "está a recuperar". O condutor do veículo ficou em estado de choque e teve de ser assistido no local por uma equipa de psicólogos do INEM. A GNR está a investigar as causas do acidente.A vítima já trabalhou como cantoneiro na Câmara de Castro Marim através dos Programas Ocupacionais promovidos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional.Apesar dos ferimentos sofridos, José Nunes Martins já teve alta hospitalar e está a recuperar na casa de um familiar.A vítima não tem transporte próprio e é habitual usar o autocarro. Ontem de madrugada teve de ir a pé para casa por não haver transportes públicos.