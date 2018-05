Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropelado pelo próprio carro em frente à família

Homem estava a sair da garagem de casa com a milher e as filhas que iria levar à escola.

Por Patrícia Lima Leitão e Ana Isabel Fonseca | 01:30

Um homem, de 35 anos, foi atropelado pelo próprio automóvel quando saía de casa com a família, na rua do Paço, em Águas Santas, na Maia. Tinha acabado de tirar a viatura da garagem e preparava-se para fechar o portão quando, por razões ainda por apurar, o carro destravou-se e o abalroou. Estava acompanhado da mulher e das duas filhas menores que iriam levar à escola. Ao fecho desta edição, estava em estado crítico no hospital.



O alerta chegou ao quartel da 1ª secção dos Bombeiros de Moreira da Maia por volta das 8h15. O acidente ocorreu junto à 2ª secção da mesma corporação, mas o primeiro a chegar foi um mecânico vizinho.



"Ouvi os gritos e fui ver o que se passava. Percebi que estava alguém debaixo do carro e voltei logo para trás para a oficina para ir buscar um macaco. Levantei o carro e deixei-o depois suspenso, para ver se ainda o salvava", referiu ao CM o mecânico, que preferiu não se identificar. "Ele ainda gritava com dores, mas depois ficou inconsciente", acrescentou. Foram os bombeiros que assistiram e retiraram a vítima do local. Transportaram-na para o Hospital de São João, no Porto, onde, ao fecho desta edição, permanecia nos Cuidados Intensivos, com várias fraturas.



A PSP esteve no local e está a apurar as causas que levaram ao acidente. Segundo testemunhas, foram vários os vizinhos que se juntaram na tentativa de salvar o homem e dar apoio à família, que ficou em choque.