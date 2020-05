Atropelado por dois carros na A4 em Matosinhos

Feliciano Carvalho, de 69 anos, morreu esta terça-feira de madrugada depois de ter sido atropelado por duas viaturas - entre as quais uma carrinha de transporte de medicamentos urgentes -, quando caminhava na berma da A4, na zona de Leça do Balio, em Matosinhos.Os condutores que colheram a vítima, residente no Porto, mas natural da Guiné-Bissau, referiram que a mesma seguia numa zona escura e que apenas sentiram o impacto.O alerta foi dado às 05h58. A vítima foi atropelada por um carro, mas o violento impacto acabou por a projetar para a faixa de rodagem mais à direita. "Nesse local a carrinha acabou por lhe passar por cima", disse fonte dos bombeiros.