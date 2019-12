Um atropelamento com uma mota fez um morto e um ferido grave esta sexta-feira à noite, em Alfornelos, Amadora.A vítima mortal é o peão, um homem com cerca de 50 anos. O condutor do motociclo foi transportado para o hospital de Santa Maria com ferimentos graves.O alerta foi dado pelas 20h08. No local estiveram os Bombeiros da Amadora, o INEM e a PSP, num total de 12 operacionais, apoiados por quatro meios terrestres.Em atualização