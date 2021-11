A Estrada Nacional (EN) 10 está cortada ao trânsito no sentido norte-sul em Alverca devido a um atropolamento.Segundo os Bombeiros de Alverca, um veículo pesado de mercadorias atropelou uma pessoa. Contudo, ainda não há informações sobre a vítima e o seu estado de saúde.O trânsito está a circular apenas por uma via. No local estão os Bombeiros de Alverca e a PSP.Em atualização