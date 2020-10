A circulação do Metro Sul do Tejo está condicionada desde as 15h10 devido ao atropelamento de um cão na zona de Corroios, Seixal.De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, o atropelamento está a mobilizar três operacionais dos bombeiros do Seixal, uma equipa do Metro Sul do Tejo e um veterinário que ia a passar e se prontificou a ajudar.