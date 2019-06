Atropelamento deixa mulher de 59 anos com vários ferimentos em Bragança

Uma mulher de 59 anos foi esta quarta-feira atropelada, numa das artérias da vila de Mogadouro, no distrito de Bragança, tendo sofrendo vários ferimentos ligeiros, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais."A vítima estaria, provavelmente, a atravessar a passadeira quando foi atropelada, tendo sido projetada para o passeio", adiantou o comandante dos Bombeiros de Mogadouro, José Carrasco.O comandante explicou que à chegada das equipas de socorro, a mulher apresentava dores do tórax, braços e pernas e que, "face a este quadro, a vítima deu entrada na Urgência Básica do Centro de Saúde Mogadouro, tendo sido transferida para a o Hospital de Bragança".No local estivem cinco bombeiros, apoiados por duas viaturas. A GNR tomou conta da ocorrência.