Atropelamento e cinco despistes em prova de motociclismo fazem um ferido grave

Competição de TT em Arcos de Valdevez deixou feridas quatro pessoas.

Por Fátima Vilaça | 19:01

A prova de motociclisto Arcos TT, que decorreu este sábado em Arcos de Valdevez, ficou marcada por um tropelamento e cinco despistes dos quais resultaram em quatro feridos, um deles grave. As seis situações de emergência ocorreram entre as 10h40 e as 15h50, em diversas localidades do concelho minhoto.

A situação mais grave aconteceu em Laceiras, Rio Frio, às 11h08. Um participante da prova sofreu fraturas nas pernas, na sequência de um aparatoso despiste. Foi imobilizado no local pelas equipas de prevenção à prova e transportado para o Hospital de Viana do Castelo. As restantes vítimas sofreram ferimentos ligeiros.