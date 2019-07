Homem de 70 anos atropelado em Oliveira do Bairro fica em estado grave

Um homem, de 70 anos, ficou em estado grave após ter sido atropelado por um carro na Estrada Nacional 333 em Oiã, Oliveira do Bairro, junto à ponte de acesso à A1.A vítima recebeu assistência no local e foi transportado para o Hospital de Aveiro em paragem cardiorrespiratória.O alerta para esta ocorrência foi dado às 07h58.Encontram-se no local os Bombeiros de Oliveira do Bairro, uma VMER de Aveiro e a GNR.