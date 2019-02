Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropelamento em passadeira faz dois feridos em São João da Madeira

Vítimas foram transportadas para o Hospital de Santa Maria da Feira.

18:44

Duas pessoas ficaram feridas, uma das quais em estado grave, esta terça-feira na sequência de um atropelamento numa passadeira na Avenida do Brasil, em São João da Madeira, distrito de Aveiro.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto ao CDOS de Aveiro, o alerta foi dado às 17h10.



As vítimas foram transportadas para o Hospital de Santa Maria da Feira.



No local estiveram os Bombeiros e a PSP de São João da Madeira, bem como a VMER da Feira.