Mulher de 80 anos gravemente ferida em atropelamento em Santa Maria da Feira

Uma mulher de 80 anos sofreu ferimentos graves, esta noite de domingo, depois de ser atropelada por um carro, em Santa Maria da Feira. O condutor do veículo ficou com ferimentos ligeiros.



O alerta foi dado, cerca das 21h30, para os bombeiros de Lourosa, para um atropelamento rodoviário, na avenida da Igreja, em Gião. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira também foi acionada.

A GNR foi chamada ao local e investiga as causas do acidente. As vítimas foram levadas, pelos bombeiros, para o hospital de Santa Maria da Feira.