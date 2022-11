Um homem, com cerca de 50 anos, sofreu ferimentos graves, esta tarde de quarta-feira, depois de ser atropelado por um carro, em Vale de Cambra.O alerta foi dado, cerca das 17h30,para os bombeiros de Vale de Cambra, para um atropelamento rodoviário, na EN328, em S. Pedro de Castelões.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Vale de Cambra, para o hospital de Santa Maria da Feira.A GNR foi ao local e investiga as causas do acidente.