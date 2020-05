Atropelamento deixa jovem de 20 anos com ferimentos graves em Ovar

Uma jovem, de 20 anos, sofreu ferimentos graves depois de ser atropelada, esta noite, por um carro, na Avenida da Régua, em Ovar.O alerta foi dado às 21h37 para um atropelamento rodoviário.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Ovar, para o hospital de Gaia.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira esteve no local.As autoridades investigam as causas do acidente.