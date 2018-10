Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropelamento faz uma vítima mortal na Figueira da Foz

Por Lusa | 21:06

Um atropelamento rodoviário causou esta terça-feira uma vítima mortal em Buarcos, concelho da Figueira da Foz, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.



"Recebemos o alerta pelas 18h50 para um atropelamento de uma viatura ligeira a um peão. Da ocorrência resultou uma vítima mortal, com o óbito a ser declarado no local", disse à Lusa fonte do CDOS.



Segundo a mesma fonte, não são conhecidas as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento.



No local estiveram elementos dos bombeiros da Figueira da Foz, da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).