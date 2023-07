Uma mulher de 88 anos morreu, esta tarde de quinta-feira, depois de ser colhida, na linha do norte, pelo comboio intercidades, em Espinho.O alerta foi dado, cerca das 12h30, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um atropelamento ferroviário, na linha férrea, sentido Aveiro/Espinho, no apeadeiro de Silvalde.A linha está cortada no sentido em que ocorreu o acidente. A PSP de Espinho foi chamada ao local.