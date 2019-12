Atropelamento ferroviário faz um morto e um ferido em São Pedro do Estoril na Linha da Cascais

Um homem morreu e outro ficou ferido esta quarta-feira num atropelamento ferroviário na estação de São Pedro do Estoril, na Linha de Cascais.O ferido, maquinista do comboio, ficou com ferimentos considerados leves e teve de ser transportado para o Hospital de Cascais.Devido a isto acidente, que se deu no sentido Lisboa-Cascais, a circulação ferroviária teve de ser feita de forma alternada.O alerta foi dado às 17h25.Foram mobilizados para o local 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas dos Bombeiros do Estoril e da PSP.