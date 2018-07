Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropelamento ferroviário mata mulher em Alenquer

Linha do Norte, no sentido Norte-Sul, está cortada.

23:24

Uma mulher com idade entre os 40 e os 45 anos morreu esta quinta-feira à noite após ter sido colhida por um comboio em Vala do Carregado, Alenquer.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto do CDOS de Lisboa, o alerta foi dado às 22h14.



A vítima morreu no local, onde estiveram os Bombeiros da Castanheira do Ribatejo e Alenquer, GNR e INEM de Vila Franca de Xira.



