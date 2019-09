Atropelamento mortal condiciona circulação ferroviária na Linha do Norte na Azambuja

de Espadanal da Azambuja

Uma pessoa morreu esta segunda-feira vítima de um atropelamento ferroviário no apeadeiro, perto dos armazéns da Sonae, em Lisboa.O acidente está a condicionar a circulação na Linha do Norte, no sentido Norte-Sul.O alerta às autoridades foi dado às 12h43. No local estão 14 operacionais, apoiados por quatro viaturas, entre eles os bombeiros da Azambuja.Em atualização