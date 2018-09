Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem ferido com gravidade em atropelamento junto ao Hospital de S. João, no Porto

Vítima foi assistida no local pelos bombeiros e INEM.

22:02

Um atropelamento que aconteceu na passadeira em frente ao Hospital de São João, no Porto, fez esta terça-feira deixou um homem ferido com gravidade.



O caso aconteceu por volta das 21h15 e a vítima foi colhida com violência e projetado por vários metros.



Uma testemunha que passava no local filmou o momento em que a vítima foi assistida, pelos bombeiros de São Mamede de Infesta e o pessoal de uma viatura do INEM.



Fonte dos bombeiros disse ao CM que a vítima foi internada no próprio São João, com ferimentos graves.