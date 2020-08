Atropelamento mata peregrino na berma em Oliveira de Azeméis

A peregrinação de Pedro Vieira à Nossa Senhora da Saúde, em Vale de Cambra, terminou em tragédia. O homem, de 37 anos, morreu atropelado por um carro, ontem de manhã, quando seguia na berma da EN227, em Carregosa, Oliveira de Azeméis.Pedro Vieira, natural de S. João da Madeira, era técnico de farmácia na farmácia Estação, na cidade. Era, também por isso, muito conhecido entre a população sanjoanense. Deixa mulher e uma filha de 15 anos.A equipa médica da VMER da Feira, apoiada pelos bombeiros, ainda iniciou as manobras de reanimação. No entanto, o peregrino não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado no local do embate.O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Aveiro foi mobilizado e realizou perícias para apuramento de todas as circunstâncias em que o despiste do automóvel ocorreu.O corpo de Pedro Vieira foi levado, também pela corporação de Fajões, para o gabinete de Medicina Legal da Feira, para ser autopsiado. O trânsito na nacional 227 esteve condicionado durante cerca de duas horas.