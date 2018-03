Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropelamento mortal em Alfarelos corta comboios para sul na Linha do Norte

Homem caiu à linha na manhã desta quinta-feira.

11:20

Um homem morreu ao ser colhido por um comboio na Linha do Norte perto da estação de Alfarelos (concelho de Soure, Coimbra). O acidente aconteceu pelas 10h32 desta quinta-feira.



Segundo o CDOS de Coimbra, por volta das 11h15, a circulação ainda estava cortada no local, no sentido Norte-Sul, para se fazer a remoção do cadáver.



No sentido Sul-Norte, os comboios estão a circular, mas a uma velocidade reduzida.



(Em atualização)