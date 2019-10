Um atropelamento mortal na tarde desta segunda-feira em São João do Estoril obrigou ao corte temporário da circulação ferroviária na Linha de Cascais.Do acidente resultaram um morto e um ferido grave.O alerta foi dado pelas 14h56.Bombeiros do Estoril, da Parede, o INEM e a PSP, estiveram no local, num total de 14 operacionais, apoiados por sete meios.