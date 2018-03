Circulação ferroviária condicionada na Linha do Norte no sentido Lisboa-Porto

Homem foi colhido perto da passagem de nível de Santana, no Cartaxo.

20:46

A circulação ferroviária na Linha do Norte está condicionada, este domingo, no sentido Lisboa-Porto.



Segundo apurou o CM, um homem terá sido colhido mortalmente entre Setil e Santana, a cerca de 500 metros da passagem de nível de Santana, no Cartaxo.



A vítima teria entre 50 e 60 anos.



O incidente aconteceu perto das 19h20 deste domingo.

Em atualização