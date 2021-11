Atropelamento na EN114 em Almeirim deixa dois jovens em estado crítico

Dois jovens foram transportados em estado crítico num helicóptero do INEM após terem sido atropelados na Estrada Nacional 114, entre Almeirim e a Tapada, por volta das 18h30 deste domingo.

Segundo o CM conseguiu apurar junto de fonte dos bombeiros, as vítimas têm entre os 16 e os 20 anos de idade, e foram colhidos por um ligeiro de passageiros quando circulavam numa zona da estrada com muito pouca iluminação.

As vítimas foram assistidas e estabilizadas no local pelas VMER’s dos Hospitais de Santarém e Vila Franca de Xira, tendo depois sido transportadas de ambulância para o parque de estacionamento do Cnema, em Santarém, onde os aguardava um helicóptero do INEM.

Tendo em conta a gravidade dos ferimentos, o duplo transporte para uma unidade hospitalar em Lisboa só ocorreu já depois das 21 horas.

O alerta para o atropelamento na EN114 foi dado pela própria condutora da viatura que colheu os jovens, e que ficou em estado de choque após o acidente, tendo sido transportada ao Hospital de Santarém.

Além do meio aéreo do INEM, as operações de socorro junto à aldeia da Tapada envolveram duas VMER’s e 16 operacionais dos bombeiros, apoiados por sete viaturas.