Atropelamento na Lousada faz um ferido

Um ferido é o resultado de um atropelamento, em Silvares, Lousada, esta manhã.



O alerta foi dado às 11h30 deste sábado. A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros de Lousada e por uma equipa da Viatura Médica e de Reanimação do Centro Hospitalar do Vale do Sousa e transportada para o Hospital de Santo António, no Porto.





A GNR esteve no local.