Uma pessoa ficou ferida na manhã deste sábado após ter sido atingida por uma composição do metro, em Vila do Conde.



O acidente aconteceu já depois das 09h30 entre as estações de metro de Portas Fronhas e São Brás. A vítima foi colhida pelo metro e depois projetada, tendo sofrido alguns ferimentos.





Os bombeiros de Vila do Conde foram acionados para o local, de forma a prestar assistência a este ferido.