Atropelamento num parque de estacionamento em Penafiel deixa mulher em estado grave

Uma mulher foi esta quarta-feira atropelada por um veículo ligeiro num parque de estacionamento em Penafiel, no distrito do Porto, ficando "por baixo do carro" e sofrendo ferimentos graves, adiantou fonte do INEM.De acordo com os Bombeiros Voluntários de Penafiel, que também foram chamados ao local, o atropelamento aconteceu num parque de estacionamento na rua Fonte de Carvalho, em Penafiel.A vítima, com cerca de 60 anos, foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.O alerta para a ocorrência foi dado às 09h10 e foram chamados ao local 15 homens e 5 veículos pertencentes à GNR, aos Bombeiros Voluntários de Penafiel e ao INEM.