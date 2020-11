Atropelamento provoca dois feridos em Santiago do Cacém

Um homem com 75 anos sofreu esta segunda-feira, ferimentos graves, vítima de um atropelamento na localidade de Vale Verde, no concelho de Santiago do Cacém.

O idoso foi atropelado por uma mota quando circulava na Estrada Nacional 261-3. Na sequência do atropelamento o condutor da mota caiu e sofreu ferimentos ligeiros.

O ferido ligeiro foi transportado pelos bombeiros para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano.

O ferido grave foi transportado de ambulância até ao heliporto da Administração do Porto de Sines, de onde foi transportado pelo helicóptero do INEM para uma unidade hospitalar em Lisboa.

O alerta foi dado às 18h24, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Santiago do Cacém, com 5 operacionais, apoiados por 3 viaturas.

Esteve também presente a VMER do Hospital do Litoral Alentejano e a GNR que vais investigar as causas do acidente.