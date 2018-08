Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropelamento provoca uma vítima mortal em Pombal

Acidente ocorreu pelas 22h03 de domingo, na freguesia de Redinha.

10:17

Um atropelamento em Anços, no concelho de Pombal, provocou uma vítima mortal no domingo à noite, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.



Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu pelas 22h03 de domingo, na freguesia de Redinha, na localidade de Anços, no distrito de Leiria, e provocou uma vítima mortal.



No local estiveram oito operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Pombal, INEM e autoridades.