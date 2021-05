Atuação da PJM foi ilegal e armadilha para investigação do caso de Tancos

A ex-Procuradora Geral da República, Joana Marques Vidal, disse esta terça-feira, no julgamento do caso Tancos, que o diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), Luís Vieira, reagiu em tom “desabrido”ao saber que a titularidade da investigação ao assalto aos paios nacionais era da PJ.Acusou a PJM de ter feito uma “investigação paralela” e “completamente ilegal” e assumiu ter ficado “bastante irritada” no dia da recuperação do armamento furtado, por os assaltantes não terem sido apanhados. Já o diretor nacional da PJ, Luís Neves, disse que a atuação da PJM levou a um “vazadouro de noticias”.Quanto à denúncia feita ao Ministério Público, de que estaria a ser preparado um assalto a uma instalação militar, Joana Marques Vidal disse que era “pouco consistente”, enquanto Luís Neves disse que a PJ “não esteve bem” na forma como partilhou essa informação com a PJM.