Depressão Elsa faz dois mortos, um desaparecido e 123 desalojados

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou até às 8h00 deste sábado 8998 ocorrências relacionadas com a passagem da depressão Elsa por Portugal.

Destas, 4405 estão relacionadas com quedas de árvores, 210 com inundações, 555 deslizamentos de terras, 1484 com quedas de estruturas e 436 devem-se a limpeza de vias.

Até agora há a registas 123 desalojados e 31 pessoas deslocadas temporariamente (28 delas em Arco de Valdevez e três em Vieira de Leiria)

Mantém-se ainda o balanço de duas vítimas mortais e um homem desaparecido.

Este sábado as atenções estão centradas nas bacias hidrográficas do Douro, Mondego e Tejo, sendo que às 9h00 foi acionado o Plano de Emergência Distrital de Coimbra. Os concelhos de Lousã, Coimbra, Montemor-o-Velho e Soure são os que causam maior preocupação e onde já foi acionado o plano de emergência municipal

Até agora já foram mobilizados 29524 operacionais apoiados por 11119 viaturas.