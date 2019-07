Detido homem de 44 anos suspeito de violar jovem polaca em Albufeira

Um homem de 44 anos foi detido no passado dia 29 de junho por suspeitas de violar uma jovem polaca em Albufeira. A vítima foi coagida, mediante o uso de força fisíca, a ter relações sexuais com o agressor.Segundo um comunicado da Polícia Judiciária o suspeito colocou-se em fuga no dia do crime, 25 de junho, e foi localizado em Lisboa no dia 29 onde acabou por ser detido fora de flagrante delito.Ao que oapurou, o crime ocorreu numa casa isolada , na rua dos Palhinhas, perto do largo Engenheiro Duarte Pacheco, na zona do centro histórico da cidade.