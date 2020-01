Detido homem que violou jovem de 17 anos em Santo Tirso

A Polícia Judiciária deteve o homem de 55 anos que violou uma jovem de 17 anos, na madrugada de terça-feira em Santo Tirso, distrito do Porto.

Segundo comunicado da PJ, o suspeito terá obrigado a vítima através de violência física "à prática de cópula" não consentida. O homem, um varredor de rua, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Tal como noticiado esta quarta-feira, a "rapariga de 17 anos saiu de um café na Rua dos Cooperantes, em Santo Tirso, por volta das 01h50 do dia 14 de janeiro (terça-feira) para se dirigir a pé para sua casa" quando foi chamada por um indivíduo que estava do lado de dentro do portão de uma residência localizada na Rua dos Cinco Caminhos e terá ido ao seu encontro.O homem, alegadamente conhecido da rapariga, terá conseguido levar a jovem para dentro de casa e cometido depois "as agressões de cariz sexual", contou a fonte da PSP, referindo que a vítima "conseguiu fugir" e que depois foi ao hospital.