Estradas da Serra da Estrela reabertas ao trânsito

Vias estavam encerradas desde terça-feira devido à queda de neve.

Por Lusa | 15:03

As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela, que estavam encerradas desde terça-feira devido à queda de neve, reabriram esta quarta-feira ao trânsito, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.



Segundo a mesma fonte, a circulação foi restabelecida sem quaisquer restrições em todos os troços da serra da Estrela, desde as 13h45.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje "aguaceiros, em geral fracos, mais frequentes nas regiões Norte e Centro".