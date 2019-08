Hospital de Faro abre inquérito à morte de bebé no Amadora-Sintra

O Hospital de Faro abriu um inquérito à morte de bebé que morreu no Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa, depois da mãe do recém-nascido ter sido transportada do Algarve para Lisboa, de ambulância, como foi noticiado esta quarta-feira pelo Correio da Manhã.



Foi na sexta-feira, 02 de agosto, ao final do dia, que os médicos do hospital de Faro consideraram que era necessário provocar o parto à mãe de 23 anos.





A mulher grávida apresentava um quadro de pré-eclâmpsia, que se traduz em hipertensão na gravidez, e de descolamento da placenta.



As 10 incubadoras do hospital de Faro estavam ocupadas e foi acionada a transferência da jovem para a unidade de Lisboa, para realizado o parto.



A grávida foi por isso enviada, de ambulância, para o hospital Amadora-Sintra onde, ao que o CM apurou, chegou por volta das 22h00. O parto viria a ser realizado, por cesariana, na manhã do dia seguinte, sábado, 03 de agosto, no Amadora-Sintra.



Contudo, o bebé nasceu com muitos problemas e teve uma reação muito ténue ao teste de apgar – que avalia o estado de saúde dos recém-nascidos.



Fonte da equipa médica adiantou ao CM que o bebé, que tinha nascido com prognóstico muito reservado devido a um descolamento da placenta, morreu minutos após o seu nascimento. A mesma fonte garantiu que o bebé nasceu em condições de asfixia grave.



Recorde-se que a mãe, de 23 anos, tinha ido inicialmente ao Hospital de Portimão, tendo sido levada para Faro.



A falta de uma incubadora fez com que a mulher, hipertensa e grávida de 32 semanas, acabasse por ser transferida para a Grande Lisboa na sexta-feira à noite. O parto só foi realizado na manhã de sábado.

Em atualização