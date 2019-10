Menor de 15 anos agredido por colega em escola de Matosinhos

Um aluno foi agredido por um colega esta quinta-feira no interior da EB 2,3 de Perafita, em Matosinhos. A vítima teve de ser transportada para ala pediátrica do Hospital São João, no Porto.



O agressor e a vítima são do sexo masculino e têm 15 anos. Fonte da GNR disse ao CM que o rapaz ferido foi agredido com um "objeto pontiagudo".





A vítima refere que foi agredida com uma faca, já o agressou diz que feriu o colega com recurso a uma caneta.As causas deste incidente são ainda desconhecidas. Otentou contactar a direção da escola, que se recusou a prestar declarações.O alerta foi dado às 13h10. Foram mobilizados para o local o INEM e a GNR.