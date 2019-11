Retomada circulação na Avenida Infante D. Henrique em Lisboa

A circulação rodoviária na Avenida Infante D.Henrique, no sentido Praça do Comércio-Parque das Nações, em Lisboa, já foi restabelecida, depois de ter estado cortada devido ao abatimento de pavimento, informou a Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL).Numa primeira nota, enviada ao início da tarde desta sexta-feira, fonte da EPAL tinha comunicado que o trânsito entre a Rua Bispo de Cochim Dom Joseph Kureethara e a Rua do Açúcar, junto à Avenida Infante D.Henrique, estava cortado ao trânsito, devido ao abatimento de pavimento numa infraestrutura sua.Na mesma nota, a empresa referiu que estava no terreno a fazer o diagnóstico e que desconhecia as causas do abatimento, prevendo, contudo, que a normalização no trânsito ocorresse só no sábado.Numa segunda nota, enviada pelas 18h20, a EPAL deu conta que a circulação no local já está restabelecida.