Toxicodependente violou freira depois de a asfixiar com recurso ao golpe 'mata-leão'

Um homem, toxicodependente e desempregado, foi detido este domingo por matar uma freira de 61 anos em São João da Madeira.Segundo um comunicado da PJ, o suspeito de 44 anos levou a freira para o interior da sua habitação com o pretexto de lhe oferecer um café por esta o ter transportado na sua viatura até casa. Depois, o homem referiu a Antónia Pinto que queria manter relações sexuais com ela, o que foi recusado.O detido acabou por asfixiar a vítima com recurso a um golpe mata-leão e posteriormente deitou-a sobre a cama e violou-a.O toxicodependente tem antecedentes criminais pela prática de crimes de tráfico de estupefacientes, violação e sequestro.