Audi descapotável abandonado em área de descanso da A22 em Faro

Viatura, bastante danificada, está sem várias peças, tanto no interior do habitáculo como no motor.

Por T.L. e J.M.G. | 11:09

Um Audi descapotável, de cor vermelha e, aparentemente, de origem britânica (já não tem matrículas mas o volante é do lado direito) está abandonado, numa área de descanso da Via do Infante, entre Olhão e Faro, ao que foi possível apurar, há cerca de dois anos.



A viatura, bastante danificada, está sem várias peças, tanto no interior do habitáculo como no motor.



O Comando Territorial de Faro da GNR disse ter conhecimento da situação mas que "nada consta pendente sobre a viatura".



A remoção compete à concessionária da A22.