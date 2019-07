Auditoria deteta vários défices de transparência na atribuição de fundos de Pedrógão

Uma auditoria do Tribunal de Contas ao Fundo REVITA - criado pelo Governo para gerir donativos entregues para ajudar as populações afetadas pelos incêndios de 2017 em Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos - detetou "vários défices de transparência" na utilização dos apoios e na execução do programa. O documento, divulgado ontem, aponta diversas falhas.



Desde a falta de um sistema de planeamento da assistência até aos critérios para a concessão de apoios que não foram claros.





Assinala que a comunidade afetada não foi suficientemente envolvida, a lista de beneficiários e apoios concedidos não foi publicitada e as contas prestadas "não são também objeto de publicação".Entre as recomendações ao Parlamento e ao Governo, é sugerida a elaboração de um quadro legislativo global que regule a ajuda humanitária e seja equacionado o papel do Estado, "em termos de coordenação e acompanhamento, e um controlo financeiro público".A auditoria incidiu sobre o modelo de acompanhamento e controlo, já que no âmbito do processo-crime foram acusados 28 arguidos, entre os quais Valdemar Alves, autarca de Pedrógão.