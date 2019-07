Auditoria do Tribunal de Contas recomenda ao Governo que controlo financeiro deve ser público

A auditoria do Tribunal de Contas ao Fundo REVITA recomenda ao Governo que promova "a definição de um sistema coordenado de planeamento do auxílio à reconstrução e reabilitação na sequência de calamidades".



Entre as recomendações feitas, também à Assembleia da República, está a elaboração de um quadro legislativo global que regule a ajuda humanitária e solidária, "contendo designadamente princípios éticos aplicáveis, regras sobre a definição de critérios de ajuda, procedimentos de coordenação e controlo e normas sobre a transparência, prestação de contas e controlo financeiro".

Considera, ainda, relevante equacionar o papel do Estado, em termos de coordenação e acompanhamento, e "um possível mandato de controlo financeiro público mesmo para os casos em que os fundos provenham exclusivamente de donativos privados".

O documento refere que a definição clara dos critérios e procedimentos de seleção das candidaturas aos apoios teria contribuído para reduzir eventuais situações de fraude.



Casos que foram investigados no âmbito de um inquérito que levou já à acusação, por parte do Ministério Público de 28 arguidos, entre os quais Valdemar Alves, presidente da Câmara de Pedrógão Grande, que irá responder pela prática de 60 crimes, entre os quais prevaricação de titular de cargo político, burla e falsificação de documento.

A auditoria não visou o apuramento de eventuais situações fraudulentas, incidiu antes sobre o modelo de acompanhamento e controlo, tendo detetado falta de transparência.