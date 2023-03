Augusto Santos Silva consternado com "ataque vil" ao Centro Ismaelita em Lisboa

O presidente do parlamento, Augusto Santos Silva, manifestou-se esta terça-feira consternado com "o ataque vil" que causou duas mortes no Centro Ismaili de Lisboa, manifestando o seu pesar às famílias e "uma palavra de conforto" à comunidade ismaelita.

Duas pessoas morreram esta terça-feira de manhã no Centro Ismaili, em Lisboa, após um ataque com uma arma branca e o suspeito foi detido, disse à agência Lusa fonte policial.

O incidente deixou ainda vários feridos, dois dos quais em estado grave, segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"Profundamente consternado com o ataque vil que hoje ocorreu no Centro Ismaelita de Lisboa. Total solidariedade com as famílias das duas vítimas mortais. Uma palavra de conforto a toda a comunidade ismaelita", escreveu Augusto Santos Silva, na rede social Twitter.

Na sequência do ataque, foi detido um suspeito, de acordo com fonte oficial da PSP, que avançou também que a situação está atualmente controlada.