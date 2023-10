Aumentam acidentes graves nas autoestradas

A taxa de sinistralidade nas autoestradas baixou o ano passado, mas o número de acidentes graves aumentou. Em 84% dos desastres com vítimas, as causas foram atribuídas ao condutor, com a distração a ser a causa identificada com maior expressão, só depois surge a velocidade.



As autoestradas registaram 1808 acidentes com vítimas, que provocaram 55 mortos e 207 feridos graves em 2022, mais três mortos e mais 31 feridos graves face ao ano anterior, num contexto de aumento do tráfego, com mais de 2225 veículos por dia do que em 2021, segundo dados da Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagens.









