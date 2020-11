Os crimes cometidos com uso de armas brancas aumentaram em Portugal nos primeiros nove meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. De acordo com dados enviados ao CM pela Polícia Judiciária e pela GNR, subiu o uso de facas em casos de homicídios qualificados, homicídios tentados e algumas categorias de roubo, bem como na violência doméstica (ver infografia).